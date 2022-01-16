ورشة حول تصنيف كيو اس في الأردنية

الوكيل الاخباري - افتتح مساعد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور زيد البشايرة في الجامعة الأردنية اليوم الأحد، ورشة عمل حول إجراءات وآليات التقدم لتصنيف كيو اس، بحضور مسؤولي التصنيفات العالمية في الجامعات الأردنية وأعضاء لجنة التصنيفات في هيئة الاعتماد.



وتحدث الدكتور البشايرة خلال الورشة عن أهمية مشاركة مؤسسات التعليم العالي في تصنيف كيو اس؛ إذ يُعتبر التصنيف إحدى المهام الموكلة للهيئة حسب قانونها والذي يهدف إلى تهيئة الجامعات بشكل عام والبرامج الأكاديمية بشكل خاص للمشاركة في التصنيفات العالمية المعتمدة.

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