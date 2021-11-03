ورشة حول تعزيز إدارة وزارة الشباب

الوكيل الاخباري - افتتح أمين عام وزارة الشباب، الدكتور حسين الجبور، أعمال ورشة العمل التفاعلية التي جاءت بعنوان "تعزيز إدارة وزارة الشباب من خلال مبادئ وأدوات الموارد البشرية"، اليوم الأربعاء، في مدينة الحسين للشباب.



واشار الجبور خلال الورشة التي نظمت بالتعاون مع مشروع دعم الإدارة والحكم الرشيد "سيجما"، الممول من الاتحاد الأوروبي إلى بطاقات الوصف الوظيفي والكفاءات الوظيفية وطرق بنائها في أماكن العمل منوهاً إلى تعاون وزارة الشباب مع وزارة الاقتصاد الرقمي ضمن المشروع لأتمتة جميع أعمال الوزارة.

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