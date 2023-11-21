ورشة حول تفعيل الحاكمية الرشيدة مع مجالس المجتمع المحلي بالزرقاء

الوكيل الإخباري - افتتح محافظ الزرقاء حسن الجبور فعاليات الورشة التدريبية في بلدية الزرقاء ،والتي نظمها المركز الوطني للتدريب وتأهيل المدربين/جامعة البلقاء التطبيقية بعنوان" تفعيل الحاكمية الرشيدة مع مجالس المجتمع المحلي"، بحضور عميد كلية الهندسة التكنولوجية الدكتور أحمد عواد ومدير المركز الوطني للتدريب وتأهيل المدربين الدكتور جودت صافي الكساسبة.

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وأكد محافظ الزرقاء أهمية تفعيل الحاكمية الرشيدة استجابة لرسالة جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز منظومة النزاهة وتثبيت مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون والتي تعد ركائز أساسية للحاكمية الرشيدة وتأطير ذلك من خلال التعاون البناء بين جميع مؤسسات المجتمع المحلي.



بدوره، قال الدكتور الكساسبة ان الورشة جاءت استجابة لرسالة الجامعة في إطار مسؤوليتها المجتمعية لخدمة المجتمع المحلي ولتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية وتبادل الخبرات التدريبية، حيث تم التعاون مع بلدية الزرقاء الكبرى من خلال تنفيذ عدة دورات تدريبية ، بهدف تطوير وتنمية مهارات الموظفين في البلدية وإكسابهم خبرات علمية حديثه ومتطورة، مؤكدا أهمية نشر الوعي في مؤسسات المجتمع المحلي بمفهوم الحاكمية الرشيدة.



وتعرف المشاركون في هذه الورشة على مفهوم الحاكمية الرشيدة ،وأهمية سيادة القانون في الحاكمية الرشيدة، وكيفية التعامل بشفافية في الحاكمية الرشيدة ،وأهمية الابتكار في العمل وإيجاد حلول بديلة في حال وجود تحديات ومعالجتها بطرق مبتكرة.