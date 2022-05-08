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الأحد، 08-05-2022 11:43 م

ورشة حول تقييم أنظمة المسح الوبائي ومراقبة الأمراض الحيوانية

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الوكيل الاخباري - أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة والقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، اليوم الأحد، ورشة تعريفية حول أداة تقييم أنظمة المسح الوبائي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة ووحدة التهديد البيولوجي الخاصة بها.

وتهدف الورشة إلى تزويد الأردن بأدوات التقييم نفسها، بالإضافة إلى المراحل الأخرى من المشروع التي ستساعد في تطوير الاستجابة للمخاطر المتعلقة بصحة الحيوان واستخدام مسببات الأمراض الحيوانية، حيث سيجري تنظيم مهمة فريق العمل لمدة 12 يومًا في الأردن لتحديد الثغرات والاحتياجات لنظام المراقبة الوبائية لأمراض الحيوان والمراقبة الخاصة بالإرهاب الزراعي وتهديدات الجريمة الزراعية.

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