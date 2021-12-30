ورشة حول تقييم واقع الخدمات السياحية والبلدية في الكرك

الوكيل الاخباري - نظم مركز الحياة "راصد"، اليوم الخميس، ورشة حول تقييم واقع القطاع السياحي والخدمات المقدمة من البلديات في محافظة الكرك، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.



وقال مدير مركز الأميرة بسمة لتنمية الموارد البشرية، علي الصعوب، إن الورشة تأتي ضمن أنشطة ومبادرات برنامج تطوير السياسات المحلية وبتنفيذ من المجموعة الشبابية الممثلة للمحافظة؛ بهدف الاطلاع على أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع السياحي بالمحافظة والخدمات المقدمة من البلديات، بهدف إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمحلي بصنع القرار.

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