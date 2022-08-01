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الإثنين، 01-08-2022 06:27 م

ورشة حول توحيد ودمج الجهات الرقابية في المنافذ الحدودية

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الوكيل الاخباري - أفتتح مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، اليوم الاثنين، فعاليات ورشة "توحيد ودمج الجهات الرقابية المعنية في المنافذ الحدودية"، تحت مظلة دائرة الجمارك بتنظيم وإشراف مشروع "الإدارة المالية العامة والإدارة/ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)".

وتهدف الورشة إلى التوصل لاتفاق مشترك بين الجهات الحكومية المعنية حول الإجراءات العملية لتنفيذ عملية دمج الجهات الرقابية، وتحديد الجزئية الخاصة بتوحيد عملية إدارة المخاطر المعتمدة من قبل الجهات المستهدفة مع نظام إدارة المخاطر المعمول به لدى دائرة الجمارك.

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