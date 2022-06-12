ورشة حول جودة التعليم بالمزار الجنوبي

الوكيل الاخباري - افتتح مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي الدكتور حسين الدغيمات اليوم الأحد، في مدرسة الجعفرية الثانوية للبنات ورشة توعوية حول جودة التعليم والمساءلة والتي نفذتها وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم.



وقال الدغيمات إن الورشة استهدفت مجالس التطوير التربوي والمشرفين التربويين في المديرية مشيرا إلى أن الورشة تناولت موضوعات عديدة منها توعية أولياء الأمور وأعضاء مجالس التطوير بآلية عمل وحدة جودة التعليم والمساءلة ودورها في تحسين العملية التعليمية بالتشارك مع المديريات والمدارس وأولياء الأمور .

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