ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

الوكيل الاخباري - نظم مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وبالشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية في محافظة إربد اليوم السبت، ورشة عمل بعنوان "بناء القدرات حول حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي والمعتقد، بحضور ممثلين عن مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.



وقال مدرب الورشة محمد بدر البطاينة إن حرية التعبير والرأي حق لكل فرد في البحث عن المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين عبر مختلف الوسائل، مثلما أنها حق المرء في قول ما يريد دون التشهير بالأفراد والإضرار بسمعتهم بأخبار كاذبة.

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