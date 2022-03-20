ورشة حول حق الحصول على المعلومات بالمكتبة الوطنية

الوكيل الاخباري - انطلقت في دائرة المكتبة الوطنية، اليوم الأحد، في مقرها بعمان، ورشة تدريبية في مجال مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات.



ووفقا لبيان صحفي صادر عن المكتبة الوطنية اليوم، قال مدير عام المكتبة الدكتور نضال العياصرة خلال رعايته حفل إطلاق الورشة التي تشرف عليها المدربات الدكتورة نهلة المومني وشرين الدويك وإنعام مطاوع، إن هذه الورشة تأتي استكمالاً لمسيرة اللجنة العليا لمأسسة حق الحصول على المعلومات التي امتدت على مدار سنتين من أجل تسهيل إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات من خلال مأسسة إجراءات إنفاذ القانون.

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