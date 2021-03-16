ورشة حول خفض الانبعاثات المسببة للتغير المناخي



الوكيل الاخباري -

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نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالشراكة مع وزارة البيئة ووزارة النقل، عبر تقنية الاتصال المرئي، ورشة تشاورية لتنفيذ دراسة تحليل ونمذجة اقتصادية - اجتماعية لقطاع النقل في الأردن.يأتي ذلك ضمن مشروع نقل المعرفة والحوار حول استراتيجيات وسياسات التنمية ومشروع خفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2014 والمدعوم من قبل الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية.وتهدف الدراسة لمساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات المبنية على دراسات وتحليلات كافية وفهم ما قد تسببه السياسات التي تقوم فيها المملكة من تبعات على الإقتصاد والبيئة ومعيشة المواطنين.