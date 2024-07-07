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الأحد، 07-07-2024 02:43 م

ورشة حول دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشاركة السياسية للنساء في السلط

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الوكيل الاخباري - نظمت شبكة البرلمانيات العربيات بالتعاون مع جمعية سيدات النهوض بالأسر الأردنية الخيرية اليوم الأحد، ورشة تدريبية في السلط حول "دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشاركة السياسية للنساء"، وذلك ضمن مشروع تعزيز دور المرأة في الأحزاب الممول من صندوق دعم الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية.

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وقالت نائب رئيس الشبكة الدكتورة نوال الفاعوري إن هذه الورشة تهدف إلى نشر ثقافة مشاركة المرأة في العمل السياسي والأحزاب لتعزيز مكانتها في المجتمع الأردني وتعزيز مشاركتها في العملية الانتخابية سواء في الترشيح أو الانتخاب وتدريب المرأة على بناء قدراتهم الذاتية وتوعيتها بقوانين الأحزاب والانتخاب.

 

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