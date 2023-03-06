ورشة حول شلل الأطفال بمستشفى المقاصد الخيرية

الوكيل الإخباري - نظم مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق الزكاة، مساء أمس الأحد، ورشة عمل، حول شلل الأطفال بالتعاون مع مديرية الأمراض السارية بوزارة الصحة والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في عمان.

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وأكد مدير عام مستشفى المقاصد الخيرية الدكتور علي بني نصر، الذي رعى الورشة،أهمية إجراءات الرصد في وزارة الصحة ودورها بمكافحة الأمراض السارية بشكل عام وشلل الأطفال بشكل خاص، عارضا لموجز حول تاريخ الأمراض السارية وأعراضها وأسبابها، فضلاً عن توضيح طرق الوقاية منها، ولا سيما أن الأردن من البلدان المتقدمة عالميا في إجراءات المسح والرصد للأمراض المعدية.



من جانبه، قدم مدير برنامج شلل الأطفال في وزارة الصحة/ الأمراض السارية، الدكتور بشار بني نصر محاضرة حول شلل الأطفال والتوزيع الجغرافي لانتشاره عالمياً، مؤكداً أن الأردن خال تماما من هذا المرض.



وبين أهمية رصد حالات شلل الأطفال والفيروس المسبب له، وكذلك أهمية إعطاء المطاعيم لمكافحته وضرورة التبليغ عن أعراض الشلل الرخو الحاد، عارضا لتاريخ الوضع الوبائي للمرض في الأردن والشرق الأوسط والعالم بشكل عام.



وأكد بني نصر أن وزارة الصحة تقوم بإجراءات رصد صارمة لمراقبة الحالات وأخذ عينات بيئية من مناطق مختلفة، ومتابعة التبليغ عن أي أعراض محتملة مثل ارتخاء أو ضعف أحد الأطراف، لضمان التأكد من خلو الأردن من الفيروس، مبينا أن الفئة المستهدفة من عمر يوم إلى 15 عاما مع التركيز اكثر على اللاجئين والوافدين ولا سيما من مناطق شرق آسيا.



من جهته، بين مندوب مكتب منظمة الصحة العالمية في عمان الدكتور علاء الشيخ أهمية المطاعيم للسيطرة على الأمراض الوبائية والمعدية، مشددا على ضرورة إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية لمن لديه أعراض شبيهة لمرض شلل الأطفال.



وأكد الشيخ ضرورة أخذ العينات من المرضى الذين لديهم أعراض المرض ومتابعتهم، مبيناً أهمية وعي الكوادر الصحية ودورهم في مكافحة الوباء والتبليغ عنه.



وشارك في الورشة، التي هدفت إلى زيادة وعي الكوادر الصحية بمرض شلل الأطفال، عدد من أطباء الأطفال والنسائية والعظام والطب العام والممرضين والممرضات، وضابط ارتباط الرصد ورئيس وحدة ضبط العدوى اياد المهيرات.



وفي ختام الورشة، دار حوار موسع بين المشاركين والحضور حول مختلف القضايا المتعلقة بالمرض وسبل مكافحته.