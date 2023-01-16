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الإثنين، 16-01-2023 05:11 م

ورشة حول ضمان المشاركة الهادفة خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للأردن

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الوكيل الاخباري - نظم مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، بالتشارك مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، ورشة حول الممارسات الفضلى لضمان المشاركة الهادفة خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للأردن.

وتناولت الورشة دليل الإرشادات الدولية والممارسات الفضلى لحالة الاستعراض الدوري الشامل، وإتاحة الفرصة للمشاركين بتطوير مقترحاتهم، للتكيف مع هذه الممارسات في السياق الوطني، وتطوير خارطة طريق ذات صلة.

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