ورشة حول قانون الانتخاب والإدارة المحلية بإربد



الوكيل الاخباري - عقدت في جمعية اتحاد المرأة الأردنية فرع إربد اليوم الاثنين، ورشة عمل تدريبية بعنوان " قانون الانتخاب والإدارة المحلية"، بحضور المرشحات من السيدات لمجالس المحافظات والبلديات من داخل محافظة إربد.



وتحدث عضو اللجنة القانونية للجمعية المحامي والمدرب حازم شخاترة، عن بنود قانون الإدارة المحلية، وشروط الترشح للسيدات، وتقسيمات المجالس المحلية وعن اختصاص كل مجلس، وبخاصة المجالس التنفيذية والمحلية والبلدية وآليات تشكيلها وأشكال التعاون والتداخل فيما بينها.

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