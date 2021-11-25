الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 04:30 م

ورشة حول قانون الجمعيات الخيرية الاردني

مشهد عام من محافظة الكرك-(أرشيفية)


الوكيل الإخباري- نظمت مؤسسة محامون بلا حدود في محافظة الكرك، اليوم الخميس، ورشة تعريفية حول مشروع قانون الجمعيات الأردني والتعديلات اللازمة، بمشاركة رؤساء جمعيات من محافظات الجنوب.

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وبين المدير التنفيذي للمؤسسة، الدكتور صدام أبو عزام، أبرز الاقتراحات الواجب تضمينها للقانون حتى يتماشى مع متطلبات الجمعيات واحتياجاتها وآليات ترخيصها بكل شفافية.

 

وأكد أبو عزام أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني بتشكيل تحالفات أو ما يعرف بفضاء مدني ضاغط باتجاه حوكمة عمل الجمعيات.

 

وتحدث رؤساء الجمعيات حول أبرز التحديات التي تواجه عملها، وخاصة ضعف التمويل المالي وغياب المشاريع التنموية التي تسهم بخلق فرص عمل وتنمية مستدامة.

 


وتناولت الورشة معايير الحوكمة المقترحة للجمعيات ومعايير التصنيف المقترحة وآليات التنسيق والتشبيك بين الجمعيات في المحافظات. 

 

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