ورشة حول مكافحة الإتجار بالممتلكات الثقافية

الوكيل الإخباري - نظمت دائرة الآثار العامة، بالتعاون مع السفارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان: "مكافحة الإتجار بالممتلكات الثقافية"، بمشاركة مندوبين من الأجهزة الأمنية المختلفة، ووزارتي العدل والداخلية، ودائرة الجمارك.

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وقال مدير عام دائرة الآثار العامة، الدكتور فادي بلعاوي، خلال رعايته إطلاق الورشة بمقر الدائرة، إن تنظيم مثل هذه الورش يأتي ضمن جهود الدائرة في الحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي والإنساني الأردني.



وتأتي هذه الورشة ضمن الاتفاقية التي وقعت في عام 2019 بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية في مجال مكافحة تهريب الآثار.



وتناولت الورشة شرحًا عن دور دائرة الآثار العامة في الحفاظ على الممتلكات الثقافية وحمايتها، ودورها في مكافحة الإتجار بالآثار وطرق حماية التراث الثقافي والإنساني، حيث جرى عرض ما أنجزه الأردن في هذا المجال من خلال عدد من القضايا التي جرى التعامل معها في الدائرة.



واشتملت على زيارة لمستودعات دائرة الآثار العامة، للتعرف على طريقة تخزين وحفظ القطع الأثرية.