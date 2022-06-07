ورشة حول مكافحة الإتجار بالممتلكات الثقافية

الوكيل الاخباري - نظمت دائرة الآثار العامة، بالتعاون مع السفارة الأميركية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان: "مكافحة الإتجار بالممتلكات الثقافية"، بمشاركة مندوبين من الأجهزة الأمنية المختلفة، ووزارتي العدل والداخلية، ودائرة الجمارك.



وقال مدير عام دائرة الآثار العامة، الدكتور فادي بلعاوي، خلال رعايته إطلاق الورشة بمقر الدائرة، إن تنظيم مثل هذه الورش يأتي ضمن جهود الدائرة في الحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي والإنساني الأردني.

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