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ورشة حول مهارات التسويق الإلكتروني في لواء الكورة

الإثنين، 20-03-2023 06:24 م

ورشة حول مهارات التسويق الإلكتروني في لواء الكورة

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات جديتا في لواء الكورة بإربد، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول التخطيط والتسويق الإلكتروني، بمشاركة 20 شابة.

وتحدثت المدربة روان ربابعة، عن مفهوم التخطيط للأعمال وعناصره وفوائده وكيفية توفير فرص عمل للشباب من خلال استخدام شبكة الإنترنت واستغلال مهاراتهم الشخصية في استخدام جهاز الحاسوب، وتعريف التسويق الإلكتروني ومفاهيم التسويق الأساسية والمقارنة بين التسويق التقليدي والتسويق الحديث واستغلال الحملات التسويقية الناجحة في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية .

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