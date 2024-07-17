ورشة حول مهارات كتابة مقترحات المشاريع في الكرك

الوكيل الإخباري - نظم مركز تطوير الأعمال بالتعاون مع محافظة الكرك، اليوم الأربعاء، ورشة عمل للجمعيات الخيرية والتعاونية ومؤسسات المجتمع المدني عن "أساسيات ومهارات كتابة مقترحات المشاريع وصياغة الخطط وملاءمتها للاحتياج التنموي وبما يتناسب مع احتياجات المواطنين".

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وركزت الورشة التي شارك فيها 120جمعية ومؤسسة مجتمع مدني من مختلف مناطق المحافظة، على إكساب المؤسسات المهارات اللازمة لصياغة مقترحات المشاريع وتمكينهم من كتابة وصياغة وصف مقترح فكرة المشروع وأهدافه، وأثره المتوقع على المجتمع اقتصاديا وبيئيا.



و ثمن مساعد محافظ الكرك لشؤون التنمية هاني الظليفي، سرعة استجابة مركز تطوير الأعمال في عقد الورشة، كمطلب تنموي ظهر من خلال أولويات المحافظة في تمكين مؤسسات المجتمع المدني وجعلها محرك تنموي إيجابي، من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية بتأسيس مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل للشباب في المحافظة.