الأربعاء 17-07-2024
الوكيل الاخباري
 

إعلام عبري: القدس دون مياه وستصبح غزة أخرى

ولي العهد والأميرة رجوة يزوران شركة أردنية متخصصة في المحتوى الرقمي الهادف

الدويري يكشف كواليس كمين القسام بتل الهوى

هذا ما فعلته إدارة السير بعد ورود شكوى من مواطن

صدور نظام جديد بالجريدة الرسمية - تفاصيل

وقف العمل ببرامج التوزيع وضخ المياه في هذه المحافظة على مدار الساعة

لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في مؤتة

وزير الداخلية يرافقه مدير الأمن العام يزوران إدارة السير

مؤسسة ولي العهد والمستقلة للانتخاب تختتمان سلسلة جلسات تعريفية بقانون الانتخاب

بيان صادر عن الحكومة الاردنية

الأربعاء، 17-07-2024 09:34 م

ورشة حول مهارات كتابة مقترحات المشاريع في الكرك

1721241029137


الوكيل الإخباري - نظم مركز تطوير الأعمال بالتعاون مع محافظة الكرك، اليوم الأربعاء، ورشة عمل للجمعيات الخيرية والتعاونية ومؤسسات المجتمع المدني عن "أساسيات ومهارات كتابة مقترحات المشاريع وصياغة الخطط وملاءمتها للاحتياج التنموي وبما يتناسب مع احتياجات المواطنين".

اضافة اعلان


وركزت الورشة التي شارك فيها 120جمعية ومؤسسة مجتمع مدني من مختلف مناطق المحافظة، على إكساب المؤسسات المهارات اللازمة لصياغة مقترحات المشاريع وتمكينهم من كتابة وصياغة وصف مقترح فكرة المشروع وأهدافه، وأثره المتوقع على المجتمع اقتصاديا وبيئيا.


و ثمن مساعد محافظ الكرك لشؤون التنمية هاني الظليفي، سرعة استجابة مركز تطوير الأعمال في عقد الورشة، كمطلب تنموي ظهر من خلال أولويات المحافظة في تمكين مؤسسات المجتمع المدني وجعلها محرك تنموي إيجابي، من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية بتأسيس مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل للشباب في المحافظة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1721238765390

طلبة الكليات الصحية بالجامعة الهاشمية يعرضون مشاريعهم الريادية

1721238567843

ثقافة إربد تُعلن عن دورات مجانية في الفنون الجميلة

1721240959843

بحث التعاون بين سلطة العقبة الاقتصادية واتحاد الجمعيات الخيرية

1721238636154

ولي العهد والأميرة رجوة يزوران شركة أردنية متخصصة في المحتوى الرقمي الهادف

1721049443399

مؤسسة المتقاعدين العسكريين توجه رسالة هامة للمتقاعدين

1721159336660

55 مستفيدا ومستفيدة من صندوق المرأة يُشاركون بمهرجان صيف عمّان

أخبار متعلقة
شرطة سير (3)

هذا ما فعلته إدارة السير بعد ورود شكوى من مواطن

6fea785b-db64-4af8-a213-808415e50a06_optimized

الكرك: بحث الاستعدادات لانطلاق البرنامج الوطني "بصمة"

العنف-ضد-المراة

جلسات توعوية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي بلواء المزار الجنوبي

1719579975107

شباب الكرك تواصل أنشطتها الشبابية والتطوعية

1719345953400

بلدية الكرك تضبط معملا يصنع منظفات مخالفة لشروط السلامة العامة

1719260323209

مجلس محافظة الكرك يناقش تحديات القطاع السياحي