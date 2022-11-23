ورشة علمية حول اليقظة الدوائية بمستشفى الملك المؤسس

الوكيل الإخباري- قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، خلال الورشة العلمية حول اليقظة الدوائية التي اقيمت في جامعة العلوم والتكنولوجيا انها تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المُقدّمة وتدريب مقدمي الرعاية الصحية على مفهوم اليقظة الدوائية.

اضافة اعلان



وأوضح أن المؤسسة تضم مركز اليقظة الدوائي الأردني والذي أصبح العضو رقم 70 في برنامج منظمة الصحة العالمية لمراقبة الأدوية، مما مكَّن المؤسسة من الاشتراك في قاعدة البيانات العالمية الخاصة برصد الآثار الجانبية للأدوية حول العالم.



وأعرب مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو عن فخره بوجود أول مركز لليقظة الدوائية في إقليم الشمال بالمستشفى، مؤكّدًا أن هذه الورشة ما هي إلا تجسيد واضح للدور الريادي الذي يضطلع به المستشفى، سعيًا منه للوصول إلى أعلى مستويات الحماية المطلوبة للمرضى.



وقال مسؤول الشؤون الصيدلانية في منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتور أنور الصدر، إننا سعداء بلقاء الشركاء من مقدمي الرعاية الصحية من أجل هدف واحد، وهو تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية وبأفضل المعايير، والحرص على سلامة الدواء.

