ورشة عمل بجامعة التكنولوجيا حول تقييم ترتيبات المياه العابرة للحدود

الوكيل الاخباري -

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اختتم مركز دبلوماسية المياه بجامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، ورشة عمل عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع جامعة ايست انجيلا البريطانية بعنوان " تقييم ترتيبات المياه العابرة للحدود" والتي تأتي كجزء من مشروع مستقبل اليرموك المدعوم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ضمن مبادرة "السلام الأزرق".وأشار رئيس الجامعة الدكتور صائب خريسات في تصريح صحافي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، إلى خصوصية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأهمية عقد هذه اللقاءات التي تعزز قدرات المشاركين وتنمي معرفتهم في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية العابرة للحدود في إطار القانون الدولي للمياه والدبلوماسية المتعلقة بالمياه.