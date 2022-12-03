السبت 03-12-2022
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أكثر من 500 شركة من قطاعي الألبسة والإنشاءات تعلن دعمها لكتلة العطاء
الملك يصل إلى الجزائر
احتفال في إربد بمناسبة اليوم العالمي للإيدز
ورشة عمل تفاعلية في بيت شباب عمان
أخبار الشركات
أخبار الشركات
زين تواصل دعم التعليم التفاعلي وتجدد شراكتها مع متحف الأطفال
البنك العربي الراعي الاستراتيجي لفعاليات "مسار درب الأردن 2022 "
ساعة HUAWEI WATCH GT 3 SE: خيار قوي لساعة ذكية من الفئة الابتدائية متوفرة الآن للشراء لأي شخص يبحث عن أول ساعة ذكية له في الأردن
سامسونج تقدم كفالة 20 سنة على جميع الأجهزة المنزلية التي تحتوي على محرك العاكس الرقمي
كورونا
كورونا
الصحة العالمية: 90% من سكان العالم لديهم مناعة ضد كورونا
العلماء يقتربون من فهم سبب التأثير المختلف لـ"كوفيد-19" على الناس
تحذير من متحور جديد فتاك من كورونا.. بسبب تراجع الحذر
ارتفاع الإصابات وتراجع الوفيات بكورونا في بريطانيا
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