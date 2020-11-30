الإثنين 30-11-2020
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الإثنين، 30-11-2020 08:39 م

ورشة عمل حول اعداد الخطط الاستثمارية للبلديات

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الوكيل الاخباري  - نظمت وزاره الإدارة المحلية بالتعاون مع بنك تنمية المدن والقرى ومشروع الوكالة الفرنسية للتنمية اليوم الاثنين ورشه عمل حول كيفيه اعداد الخطط الاستثمارية للبلديات بمشاركة المدراء الماليين والتنمويين وممثلين للبلديات المستهدفة.
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وعرض عدنان زعبلاوي من مديرية التدريب المؤسسي في وزارة الادارة المحلية خلال الورشة التي تأتي ضمن سياق الدعم الفني المقدم من مشروع مالية الحكم المحلي والممول من الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية كيفية اعداد الخطط الاستثمارية وانعكاسها الإيجابي على البلديات والمجتمع المحلي. بدوره، قال اخصائي الاستثمار من الوكالة الفرنسية هشام ياسين إن الورشة تهدف الى بناء وتطوير قدرات كوادر البلديات الأردنية في مجال التخطيط الاستثماري طويل الاجل لتمكين البلديات من اعداد خططها الاستثمارية. من جانبها، أكدت رئيسة قسم إدارة البيئة الحضرية في وزارة الإدارة المحلية لينا العطيات، أهمية الاطار النظري لمفاهيم الاستثمار والتخطيط طويل الاجل داعية الى الربط بين الخطط الاستراتيجية والتنموية للبلديات ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة .

 




 

 


 

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