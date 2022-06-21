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ورشة عمل حول البرنامج الوطني للتشغيل في الزرقاء

الثلاثاء، 21-06-2022 05:27 م

ورشة عمل حول البرنامج الوطني للتشغيل في الزرقاء

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الوكيل الاخباري - نظمت محافظة الزرقاء بالتعاون مع وزارة العمل، اليوم الثلاثاء في غرفة صناعة الزرقاء، ورشة عمل حول البرنامج الوطني للتشغيل، ، برعاية محافظ الزرقاء حسن الجبور، وبحضور العديد من ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية في محافظة الزرقاء .

وقال الجبور إن محافظة الزرقاء تعتبر من المحافظات ذات الصبغة الصناعية، والتي تمتاز بالبيئة الاستثمارية الجاذبة، مشيراً إلى أن الظروف العالمية أثرت على الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية والمشاريع المختلفة مما انعكس على حجم التشغيل.

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