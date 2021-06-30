الأربعاء 30-06-2021
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الأربعاء، 30-06-2021 12:41 ص

ورشة عمل عن الزراعة المائية بإربد

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الوكيل الاخباري - سلطت ورشة عمل نظمتها مديرية تربية قصبة اربد الضوء على أهمية استخدام تدخلات مناسبة في مجال تقنيات الزراعة المائية وضرورة تبني الوسائل الحديثة للمساهمة في الحفاظ على الموارد المتاحة للأجيال القادمة.اضافة اعلان


واكد رئيس قسم التعليم المهني في المديرية المهندس محمد الخموس، اهمية مثل هذا النوع من الزراعة لأن الأردن يعد من الدول الفقيرة مائيا وتعاني تربته من الملوحة، مشددا على أهمية التفكير باستغلال المصادر بالشكل الأمثل والتعامل مع شح المياه فيما يخص الجانب الزراعي وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من المياه المتاحة وتقليل الهدر ما أمكن.

 




 

 


 

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