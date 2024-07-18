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الخميس، 18-07-2024 02:18 م

ورشة عمل عن حقوق الإنسان في الأردن والدور الأمني لحمايتها

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الوكيل الاخباري - نظّمت مديرية الأمن العام اليوم، ورشة عمل تحت عنوان " حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية والدور الأمني لحمايتها"، وذلك بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة والمفوّض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور جمال الشمايلة.

وأكّد اللواء المعايطة في كلمة له: أنّ افتتاح هذه الورشة يمثل امتداداً للتعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع ، وتجسّيد رسالة الدولة الأردنية التي بناها الهاشميون على أسس العدالة والنزاهة والشفافية واحترام حقوقِ الإنسان.

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وأضاف مدير الأمن العام، إن منظومتنا القضائية الشرطية المستقلة هي إحدى الضمانات الرئيسة في إنفاذ القوانين والنظر بالشكاوى المتعلقة بالتجاوزات على حقوق الإنسان بكل حيادية ونزاهة ووفقا لمعايير المحاكمات العادلة الضامنة للحقوق .


وأشار اللواء المعايطة إلى أنّ المديرية تحرص على تقديم الخدمة للفئات كافّة لا سيّما الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، وعملت على تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بخدمتهم. 

 

 

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