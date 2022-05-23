ورشة عمل في إربد عن آفة المخدرات وأثرها على الشباب

الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب إربد النموذجي، التابع لمديرية شباب إربد، ضمن الخطة السنوية للمركز اليوم الاثنين، ورشة عمل حول "آفة المخدارت وأثرها السلبي على الشباب"، وذلك بحضور أعضاء المركز.



وتحدث الملازم ليث عواملة من شعبة مكافحة المخدرات، خلال الورشة، عن طرق التعاطي وأنواع المخدرات، وطرق العلاج منها، إضافة إلى الحديث عن الآثار النفسية والصحية والاقتصادية لهذه الآفة، والضرر الذي يلحق بالمجتمع جراء تعاطي المخدرات ومشاكل الإدمان عليها، وآثارها السلبية والخطيرة على الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني.

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