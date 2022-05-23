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الإثنين، 23-05-2022 05:00 م

ورشة عمل في إربد عن آفة المخدرات وأثرها على الشباب

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الوكيل الإخباري - نظم مركز شباب إربد النموذجي، التابع لمديرية شباب إربد، ضمن الخطة السنوية للمركز اليوم الاثنين، ورشة عمل حول "آفة المخدارت وأثرها السلبي على الشباب"، وذلك بحضور أعضاء المركز.

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وتحدث الملازم ليث عواملة من شعبة مكافحة المخدرات، خلال الورشة، عن طرق التعاطي وأنواع المخدرات، وطرق العلاج منها، إضافة إلى الحديث عن الآثار النفسية والصحية والاقتصادية لهذه الآفة، والضرر الذي يلحق بالمجتمع جراء تعاطي المخدرات ومشاكل الإدمان عليها، وآثارها السلبية والخطيرة على الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني.


وتناولت الورشة دور الأسرة المهم في منع انتشار هذه الآفة في المجتمع، وطرق الوقاية منها عن طريق مراقبة الأبناء والاهتمام بهم ورعايتهم باستمرار.


وفي نهاية الورشة، جرى طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات من قبل الحضور، والتي تمحورت حول آفة المخدرات.

 




 

 


 

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