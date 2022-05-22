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الأحد، 22-05-2022 02:32 م

ورشة عمل في إربد عن أهمية الحركة الكشفية

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الوكيل الإخباري - نظم مركز شابات كفرسوم التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الأحد، وعبر تطبيق "زووم"، ورشة عمل عن أهمية الحركة الكشفية.

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وتحدث خلال الورشة المدرب زياد ذيابات عن الحركة الكشفية التي تهدف إلى بث روح الولاء والانتماء للوطن لدى جيل الشباب، مشيرا إلى أن الحركة الكشفية تمكن الشباب من الاعتماد على النفس والطاعة والتعاون، وترفع من كفاءتهم ولياقتهم وقدراتهم البدنية والذهنية والنفسية، ليساهموا بكل طاقاتهم لما فيه الخير لهم ولأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.


وأشار إلى مبادئ وأهداف أهمية الحركة الكشفية، مبينا أن المشاركة بالفعاليات المختلفة تعمل على إكساب الفرد مهارات حياتية جديدة وبخاصة في عملية اتخاذ القرار وصناعته.


يشار إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تدريب المشاركات على المهارات الأساسية في الفنون الكشفية المختلفة، وتعزيز مساهمتهم بالمجتمع بطريقة إيجابية، وذلك من خلال اطلاعهم على أبرز الفنون الكشفية وتطوير روح التعاون والعمل الجماعي لديهم بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمعات المحلية والوطن.

 




 

 


 

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