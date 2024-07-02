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الثلاثاء، 02-07-2024 06:55 م

ورشة عمل في البقعة تناقش تحديات القطاع الزراعي

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الوكيل الإخباري - نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية، ورشة عمل حول تحديات القطاع الزراعي المتعلقة بالمياه والطاقة والغذاء والتغيرات المناخية والبيئية ضمن مشروع (Eco Future).

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وقال مدير عام المركز الدكتور خالد أبو حمور، إن المركز يسعى إلى توظيف مخرجات البحث العلمي والاستغلال الأمثل للموارد المائية والطبيعية، خدمة للقطاع الزراعي من خلال إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، إضافة الى تمكين الأشقاء الفلسطينيين على أهم الممارسات الزراعية الجيدة.


ونوهت المنسق الوطني لمشروع ( Eco Future ) الدكتورة عبير البلاونة إلى أن الورشة تهدف إلى إيجاد حلول للتحديات المشتركة التي يواجهها المزارعون في الجانبين الأردني والفلسطيني من خلال تفعيل حلول ابتكارية لهذه التحديات التي من شأنها تعظيم إنتاجية وحدة المساحة من خلال تطوير مهارات المزارعين وتحسين ظروف معيشتهم وأمنهم الغذائي وتفعيل برامج تدريبية لأفضل الممارسات الزراعية الجيدة في حقول المزارعين.


وثمن المنسق العام لمشروع (Eco Future ) من اليونان الدكتور نيكولاوس نيكولايديس، دور المركز الوطني للبحوث الزراعية الريادي في تطوير البحث العلمي ونقل المعرفة والتكنولوجيا والتشبيك مع الدول الصديقة والشقيقة والمانحة المحلية والدولية.

 




 

 


 

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