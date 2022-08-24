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الأربعاء، 24-08-2022 01:22 م

ورشة عمل في العقبة حول التعامل مع الأكياس البلاستيكية

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مساء امس الثلاثاء، في مسرح الشهيد معاذ الكساسبة ورشة عمل توعوية حول تفعيل تعليمات تنظيم التداول والتعامل مع الأكياس البلاستيكية في محافظة العقبة.

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وقالت مدير مديرية البيئة في السلطة تغريد المعايطة، إن برنامج الورشة يهدف الى الحد من آثار التلوث البلاستيكي والنفايات الصلبة على صحة الإنسان والبيئة.


وأشارت المعايطة الى أهمية الشراكة بين السلطة والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام في نشر الوعي بمخاطر استخدام المواد البلاستيكية وخاصة الأكياس، نظرا لأنها تستغرق فترة تتراوح بين 10 -20 عاما للتحلل وتتسبب بنفوق كثير من الكائنات البحرية والبرية وتحدث خللا بالأنظمة البيئية.


ودعت الى رفع شعار "العقبة خالية من البلاستيك" من خلال استخدام البدائل الآمنة بدلا من الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، بدءا من المخابز على أن يتم التوسع في تطبيق الحملة على المحلات والمولات التجارية، ولتكون العقبة مثالا يحتذى لمحافظات المملكة الأخرى.


من جهتها، عرضت رئيس قسم الاقتصاد الأخضر في السلطة المهندسة هتاف ياسين لاستخدامات المواد البلاستيكية ومخاطرها على صحة الإنسان والنظام البيئي، داعية الى استخدام الأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمالات بموازاة الورقية.


بدورهما، عرض منسق مشروع البحر الأحمر الخالي من البلاستيك المنفذ من قبل منظمة السلام البيئي حمزة أبو حسين، والمهندسة دانا الكباريتي نشاطات المشروع وأهدافه البيئية ورؤيته وتطلعاته المستقبلية.


يذكر أن منظمة السلام البيئي هي منظمة غير ربحية تأسست عام 1994 بهدف تعزيز الجهود لحماية التراث البيئي والتنمية المستدامة والمحافظة على الموارد المائية والطاقة، ونفذت وما تزال العديد من البرامج والمشاريع البيئية ومعالجة المياه السوداء وتدريب المعلمين والطلبة على البرامج والتحديات البيئية في الأردن.

 




 

 


 

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