ورشة عمل لتأسيس لجنة وطنية لسياحة المغامرة في الأردن

الوكيل الاخباري - عقد مشروع تطوير وترويج سياحة المغامرة المستدامة في منطقة البحر المتوسط (MEDUSA)، والمنفذ من خلال الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، وبالتعاون مع وزارة السياحة أمس السبت، ورشة عمل لمختلف الشركاء لوضع التصورات العملية لتأسيس اللجنة الوطنية لسياحة المغامرة المستدامة في الأردن.



ويسعى مشروع (MEDUSA) إلى وضع نهج ثابت لمواجهة التحديات التي تواجه سياحة المغامرة في حوض المتوسط كونها أحد الركائز السياحية الصاعدة محليا وعالميا، بالإضافة لمأسسة عملية صنع القرار فيما يتعلق بهذا النوع من السياحة وبناء قدرات وتوفير البيئة المناسبة لتنويع وتطوير المنتج السياحي الخاص بهذا النوع من السياحة بطريقة مستدامة.

اضافة اعلان