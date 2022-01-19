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الأربعاء، 19-01-2022 01:08 م

ورشة عمل لتحديد محاصيل مشروع التنمية الاقتصادية الريفية

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الوكيل الإخباري - ناقش فريق فني متخصص من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) ضمن ورشة عمل متخصصة، نتائج دراسة إعادة تحديد المحاصيل المستهدفة ضمن مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والحكومة الهولندية.

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ووفقا لببان صادر عن المؤسسة اليوم الاربعاء، شارك في الورشة المصدرون والمنتجون الزراعيون والشركات الزراعية والجمعيات المعنية بالمرأة الريفية والشباب والشركاء في تنفيذ المشروع.


وقال المدير التنفيذي للمؤسسة عبدالفتاح الكايد، إن المشروع يعتبر إحدى المبادرات الواعدة التي تنفذها المؤسسة للمرحلة الثانية بهدف تنمية القدرات التقنية والتنافسية لصغار المزارعين، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المناطق الريفية، من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لصغار المزارعين والجمعيات والمنتجين ومصدري المنتجات الزراعية، بهدف تعزيز دور القطاع الزراعي، وتحسين دخل المزارعين وتوفير فرص العمل للنساء والشباب، وتحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المعروضة للمستهلك في معظم محافظات المملكة.


وأشار إلى أن الورشة تهدف الى استعراض نتائج دراسة تحديد المحاصيل المستهدفة ضمن أنشطة المشروع والتوافق على اهم المحاصيل التي سيتم استهداف تمويلها خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى رفع الوعي بالمشروع ونطاق عمله والتدخلات والانشطة التي سيتم تنفيذها.


وأوصى المشاركون في الورشة بالتركيز على دعم صغار المزارعين، والتوافق على المحاصيل الزراعية التي سيتم استهدافها بالمشروع خلال المرحلة المقبلة، مع مراعاة خصوصية الإنتاج الزراعي لكل محافظة، والأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الزراعية بين المناطق الغورية والمناطق المرتفعة.

 




 

 


 

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