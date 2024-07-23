الثلاثاء 23-07-2024
الوكيل الاخباري
 

الإحصاءات: إطلاق تجريبي لمركز البيانات الوطني التفاعلي في الأسابيع المقبلة

ورشة عمل لتحسين "الخدمات الإضافية" للمنتفعين من المعونة الوطنية

حماس: ننعى شهداء مخيم طولكرم

اعلان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين

الصحة العالمية: نحو 14 ألف شخص قد يحتاجون إلى إجلاء من غزة للعلاج

دخول تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة حيز التنفيذ

807 أطنان خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

بأول ظهور تلفزيوني.. ترامب يروي تفاصيل "مكالمة بايدن"

واقعة أليمة في استراليا.. وفاة أب حاول انقاذ بناته التوأم

الحكومة : إنخفاض أسعار البنزين 90 والديزل عالمياً

الثلاثاء، 23-07-2024 01:31 م

ورشة عمل لتحسين "الخدمات الإضافية" للمنتفعين من المعونة الوطنية

صندوق-المعونة-الوطنية-أرشيفية


الوكيل الاخباري- نظم صندوق المعونة الوطنية اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "الخدمات الإضافية كاش بلس"، بهدف بناء وتحسين نموذج الخدمات الإضافية المقدمة للمنتفعين من الصندوق، بالتنسيق والتعاون مع منظمة اليونيسف.

اضافة اعلان


وأكدت مدير عام الصندوق ختام شنيكات، في كلمتها خلال افتتاح الورشة، أن الصندوق يسعى إلى توفير خدمات حماية اجتماعية تكميلية بهدف دعم الأسر والأفراد الأكثر ضعفاً، وإيجاد استراتيجيات لتطوير ومأسسة برامج "الكاش بلس" التي يقدمها الصندوق كالتأمين الصحي، دعم الطاقة، المنح الجامعية لأبناء الأسر المنتفعة، القسائم الشرائية، معونة الشتاء، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.


وبينت أهمية تنفيذ استراتيجيات جديدة تتلاءم ومتطلبات الأسر الفقيرة، والتي تعتمد على خدمات أساسية إضافية بعيدا عن الدعم النقدي.


وذكرت شنيكات، أن الصندوق يسعى أن يكون لهذه الأسر الفقيرة تخطيط جديد يتلاءم مع ضروريات حاجاتها الأساسية، وأن الصندوق خرج من فكرة أن الدعم النقدي هو السبيل للنهوض بها من دائرة الحاجة والعوز، مثنية على الجهود المبذولة من قبل اليونيسف وجميع الشركاء في تقديم الرؤى والأفكار التي من خلالها يستطيع الصندوق بناء نماذج متطورة للخدمات الإضافية، ما يرفع سوية الأسر المستهدفة.


و عرضت منظمة اليونيسف في بداية الورشة، مجموعة من الأفكار والتصورات التي تعنى بالأسر الهشة، إضافة إلى تقديم عروض عالمية وإقليمية ووطنية فيما يتعلق بأهمية إيجاد خدمات إضافية للأسر الفقيرة في تلك المناطق وأثرها الإيجابي في تحسين مستوى معيشتهم، وقدمت أمثلة على الخدمات الإضافية والممارسات الجيدة في تنفيذها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
920231519312117431253

اعلان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين

رئاسة

دخول تعليمات تنظيم دور الحضانات الخاصة حيز التنفيذ

1721726392746

807 أطنان خضار وفواكه وورقيات وردت للسوق المركزي في اربد

الدفاع المدني 4

باللحظات الأخيرة.. تفاصيل انقاذ طفلة في اربد

520242813152854533502

الأردن يبحث وقف التشويش مع الاتحاد الدولي للاتصالات

120232218317561518294

توضيح حول عودة تطبيق "تيك توك" في الاردن

أخبار متعلقة
619e07ecca55f

المعونة الوطنية يقدم خدماته إلى 11500 أسرة في شهر حزيران الماضي