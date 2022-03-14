ورشة عمل لتعزيز دور الرقابة والمساءلة في مؤسسات قطاع المياه

الوكيل الإخباري - مندوبا عن وزير المياه والري افتتح أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة، اليوم الاثنين، ورشة عمل (دور الرقابة الداخلية والتدقيق في تطوير الأداء والمرافق) بحضور مدير وحدة تطوير أداء شركات المياه UPMU أحمد العزام وممثلين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وشركات المياه وعدد من مسؤولي قطاع المياه في عمّان.

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وأكد البطاينة أن هذه اللقاءات الفنية تساهم برفع الأداء المؤسسي لكافة مؤسسات قطاع المياه والارتقاء بأدائها لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بسرعة وفاعلية.



وأشار إلى أن قطاع المياه يواجه تحديات كبيرة لذلك لا بد من تعزيز دور الرقابة في تقديم الخدمات وحماية الأصول لضمان الالتزام بالخطط والممارسات الصحيحة وتحقيق الأهداف سواء الإدارية والفنية والمالية، بهدف الوصول إلى وجود نظام فعال للرقابة الذي يشكل جزءا رئيسيا وجوهريا من عوامل منع أو تقليل مخاطر الأخطاء المقصودة وغير المقصودة التي من الممكن أن نتعرض لها في عملنا، خاصة في ظل ازدياد الأعباء الملقاة على كاهل قطاع المياه والعاملين فيه.



وشدد البطاينة على أن الشفافية والوضوح تعد من ركائز الأداء الحكومي في خدمة المواطن وتقديم الخدمة الجيدة، وكذلك أهمية العوامل المالية والاقتصادية والبشرية والاجتماعية والسياسية لما لها من أثر في تطوير الأداء وتحقيق الجدوى من القرارات المتخذة، فضلا عن تأثير نوعية التشريعات وسيادة القانون في تحسين الأداء الحكومي.

ودعا الى الخروج بتوصيات فعالة قابلة للتطبيق لضمان أفضل الممارسات من خلال توحيد المفاهيم الخاصة بعمل الرقابة التدقيق في كل مؤسسات القطاع، وانتهاج واتباع أفضل المعايير العالمية ومراعاة المعايير المحلية في تسيير الأعمال، والتركيز على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء مع ايلاء بناء المعلومة الصحيحة وفق منهجية علمية وادارية صحيحة وايصالها بالوقت والمكان المناسبين لصاحب القرار لاتخاذ القرار المناسب.

كما تهدف إلى تعزيز الشفافية والمصارحة وتلمس احتياجات العاملين وتوجيههم التوجيه الصحيح لتجنب الوقوع في الأخطاء وتعزيز مبدأ المساءلة، ومتابعة تطبيق وتنفيذ الخطط والبرامج والتعليمات والقوانين والانظمة وفق خطة القطاع الاستراتيجية بما يضمن بناء مؤسسي نظام فعال لكشف مواطن القوة وتدعيمها بالعلم والمعرفة وكذلك الخلل والضعف ومعالجتها وفق منهجية شفافة، بحسب البطاينة.



وطالب جميع الادارات والوحدات والشركات بتعزيز دور الرقابة ومنحها الصلاحيات الكاملة لتحقيق تطلعات ورؤى جلالة الملك في تطوير العمل الحكومي والمؤسسي خاصة في قطاع المياه وفق مؤشرات واضحة وضمان مراجعتها دوريا واعتمادها في تقييم عمل كافة الوحدات.



واستعرض عدد من الخبراء خلال الورشة أفضل الممارسات والمنهجيات وقدموا عدد من التوصيات المتعلقة بذلك.



