الإثنين 21-03-2022
الوكيل الاخباري

راصد يدعو لتعطيل القطاع الخاص في يوم الانتخابات

الغذاء والدواء: بدء العمل بالوصفات الطبية ذات العلامات الأمنية في نيسان

الأمن: القبض على صاحب المقر الإنتخابي الذي يشهد اطلاقاً للعيارات النارية ومطلق النار

ولي العهد في يوم الكرامة: ألف تحيّة لأبطال الجيش العربي

إلغاء تحديد الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح والمطاعم

الحكومة: إلغاء التباعد في المساجد ودور العبادة

الطاقة تقارن بين فاتورة كهرباء حامد وسالم بعد تطبيق التعرفة الجديدة

"الفلك الدولي" يُحدد بداية شهر رمضان في دول العالم الإسلامي

وفيات الإثنين 21-3-2022

التربية: تحويل 1850 مدرسة للتعليم عن بُعد اليوم الإثنين

الإثنين، 21-03-2022 12:36 م

ورشة عمل لمرتبات القضاء العسكري حول الضمانات القانونية للأحداث

476a8b67-cac0-4c33-bd80-3e8acb4cffa7


الوكيل الإخباري - أختتم أمس الأحد، في عمان أعمال الورشة التدريبة الثانية حول الضمانات القانونية للأحداث خلال إجراءات محكمة امن الدولة.اضافة اعلان


ونظّم الدورة، التي استمرت على مدار يومين، مركز العدل للمساعدة القانونية بدعم من السفارة البريطانية وبالتعاون مع مديرية القضاء العسكري/ المعهد القضائي العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية  .

وتهدف الورشة التي جاءت ضمن سلسلة تدريبات عقدها المركز والمعهد القضائي العسكري  إلى تعزيز قدرات الفئات المشاركة من القضاة العسكريين بالمعايير والموجهات الدولية لعدالة الأحداث والإطار التشريعي الوطني ومفهوم مبدأ المصلحة الفضلى للأحداث وضمان التمتع بكافة الضمانات القانونية التي يوفرها قانون الأحداث.

وتناولت الجلسات في يومها الأول، المساعدة القانونية وادوار محامي الحدث، ونهج العدالة التصالحية في نظم العدالة الجزائية، ونظم تسوية النزاعات في قضايا الأحداث، ومتطلبات تفعيل قانون الحداث امام محكمة امن الدولي واليوم الثاني، نطاق اختصاص محكمة امن الدولة كمحكمة احداث ،والمعايير والموجهات الدولية لعدالة الأحداث والإطار التشريعي الوطني ومفهوم مبدأ المصلحة الفضلى للأحداث، والضمانات القانونية للحداث في مرحلة ما قبل وأثناء مرحلة المحاكمة.

وتمثل أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مركز  العدل ومديرية القضاء العسكري/ المعهد القضائي العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، للمساهمة في بناء قدرات وكفاءات مرتبات المديرية من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة في مجال ترسيخ دعائم قضاء الأحداث وضماناته للتعامل مع الأحداث الجانحين في الجرائم التي تمس أمن الدولة.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0990

الغذاء والدواء: بدء العمل بالوصفات الطبية ذات العلامات الأمنية في نيسان

2020_4_9_16_44_16_489

إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

عطلة

مطالبة بشمول القطاع الخاص في عطلة الثلاثاء

123492934759391df4689f2610885077

الأمن: القبض على صاحب المقر الإنتخابي الذي يشهد اطلاقاً للعيارات النارية ومطلق النار

قلعة-الشوبك-1024x683

إطلاق مبادرات بيئية في الشوبك

326014_48_1624857624

ولي العهد في يوم الكرامة: ألف تحيّة لأبطال الجيش العربي

أخبار متعلقة
6154517642360434894dc59d

السجن 10 سنوات لشخصين شكّلا "عصابة" لسرقة صيدليات تحت تهديد السلاح في عمّان

main_image5ae4b636e7d94

وزير النقل: الاولوية لشبكة السكك الحديدية بين العقبة وعمان

3202025231240268968843

الموجة الرابعة تبدأ بالانحسار التدريجي.. انخفاض في إشغال "العناية الحثيثة" وارتفاع حالات الشفاء

محكمة امن الدولة (2) - Copy

السجن والغرامة بحق 9 متهمين لحيازتهم مـواد مخدرة

99fa56d9-86a4455ba3f7c6bd559c2ea63dd83fcb

ثني شاب حاول الانتحار عن جسر عبدون

M63A9728 - Copy

لمعرفة الدائرة الانتخابية ومركز الاقتراع مجانا - تفاصيل