ورشة عن إستراتيجية تربية الأحياء المائية المستدامة في الأردن

الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الاثنين الورشة الافتتاحية لمشروع إعداد استراتيجية تربية الأحياء المائية المستدامة في الأردن، الممول من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.



وتهدف الورشة إلى التعريف بتفاصيل المشروع الذي سيبدأ تنفيذ أنشطته مطلع كانون ثاني المقبل من العام المقبل ويستمر حتى كانون أول من العام نفسه.

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