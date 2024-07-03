ورشة عن إعداد ملخصات السياسات السكانية والصحة الإنجابية

الوكيل الاخباري - بدأت في المجلس الأعلى للسكان، اليوم الأربعاء، أعمال الورشة التدريبية حول "إعداد ملخصات السياسات السكانية والصحة الإنجابية" بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتهدف الورشة التي تستمر ليومين، بمشاركة أعضاء من اللجنة الفنية للاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية الممثلين للجهات الوطنية ذات العلاقة، إلى تزويد المشاركين بمتطلبات ومواصفات وعناصر أوراق السياسات ذات العلاقة بالشأن السكاني والتنموي وإكسابهم مهارات وأساليب البحث عن المعلومات ومصادرها نحو القضية، وكيفية الانتقال من البيانات ونتائج البحوث إلى التعرف على تأثيراتها ثم اشتقاق السياسات بوضع الخيارات المناسبة للتعامل مع القضية.

اضافة اعلان