ورشة عن الشباب والتخطيط للمستقبل بالكورة

الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات جديتا بلواء الكورة اليوم الأحد، ورشة عبر الاتصال المرئي، بعنوان " الشباب والتخطيط للمستقبل " بمشاركة 20 فتاة من أعضاء المركز والمجتمع المحلي.



وتحدثت المحاضرة ريم خطاطبة، خلال الروشة عن طرق التخطيط للمستقبل من حيث تنظيم الوقت وتحديد الأهداف والميول، والمهارات اللازمة ووسائل تطويرها لتحقيق الاهداف، وأهمية الابتعاد عن الاحباط من خلال تنمية المهارات المهنية والإدارية والفنية، والتي تسهم في الانخراط بسوق العمل.

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