ورشة عن العنف الأسري بمركز شابات القويسمة

الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب محافظة العاصمة، اليوم الاثنين، في مركز شابات القويسمة، ورشة بعنوان "العنف الأسري وأثره على المجتمع" ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019 - 2025 محور الأمن والسلم المجتمعي، بحضور 20 مشاركة .



وتحدثت الملازم نداء الدعجة من إدارة حماية الأسرة الأمن العام خلال الورشة، حول أنواع العنف الأسري، ومدى تأثيرها ونتائجه على الفرد والمجتمع وطرق الوقاية وكيفية تعديل سلوك المعنفين نفسيا وسبل المعالجة النموذجية لهم.

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