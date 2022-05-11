ورشة عن المسح الاستقصائي لتحديات الزراعة في عجلون

الوكيل الاخباري - نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية، في قاعة فرع نقابة المهندسين الزراعين بمحافظة عجلون اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "المسح الاستقصائي السريع للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المحافظة" ضمن محور ما بعد الحصاد لمشروع المدارس الحقلية.



وقالت مدير مديرية بحوث الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالمركز الدكتورة مسنات الحياري، إن الهدف من الورشة هو بحث ومسح لأهم الفرص والتحديات التي تواجه المزارعين، بهدف الوصول الى الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين سبل توزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية في المناطق المستهدفة.

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