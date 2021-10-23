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السبت، 23-10-2021 03:47 م

ورشة عن تغيرات سن المراهقة بإربد

إربد


الوكيل الإخباري - نفذ مركز شابات لواء الوسطية غربي إربد، اليوم السبت، ورشة حول " تغيرات سن المراهقة "، بمشاركة مجموعة من الفتيات عضوات المركز.

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وعرضت المحاضرة هديل الفيومي، لأهم المشكلات التي تمر بها الفتيات في فترة المراهقة من تغيرات جسدية وعقلية وانفعالية واجتماعية وكيفية حلها وسبل تنمية قدرات الشابات في هذه المرحلة بطريقة إيجابية للوصول إلى قرارات صائبة وحلول لمشاكلهن.


وأشارت إلى تعريف مفهوم المراهقة ومفهوم الذات وتقديرها وخصائص النمو النفسي والانفعالي في فترة المراهقة ودور الأسرة في التعامل مع أفرادها في تلك المرحلة العمرية.


 




 

 


 

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