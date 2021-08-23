ورشة عن دور الإعلام في إزالة الوصمة لمرضى الإيدز

الوكيل الاخباري - افتتح مدير عام وكالة الأنباء الأردنية فايق حجازين، اليوم الاثنين، ورشة تدريبية للصحفيين والإعلاميين، نظمها مركز سواعد التغيير حول دور الإعلام في إزالة الوصمة والتمييز تجاه المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري- الإيدز.



وقال حجازين إن دور الإعلام محوري في جميع القضايا التي تواجه المجتمع، ولاسيما قضايا التمييز تجاه الأشخاص الذين يعانون أمراضا أو نقص مناعة، مضيفا أن الوصمة تعد هاجسا أمام العاملين في وسائل الإعلام، وعلى الصحفيين الانتباه والتدقيق في استخدام المصطلحات أثناء اعداد المواد الإعلامية.

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