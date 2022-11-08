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الثلاثاء، 08-11-2022 11:56 م

ورشة عن مخاطر الفيضانات والسيول بآل البيت

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الوكيل الاخباري - نظمت جامعة آل البيت، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لرؤساء بلديات البادية الشمالية عن مخاطر الفيضانات والسيول وطرق التعامل معها.

وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون الجودة والتخطيط الدكتور بسام المحاسنة إن الورشة تجسد التشبيك بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والبلديات من خلال مركز الأزمات بالجامعة وتقديم الخدمات للبلديات ضمن هذه الورشة المتخصصة عن الإنذار المبكر بأخطار السيول والفيضانات لافتا أن الجامعة تقدم الأجهزة والمختبرات لخدمة المحافظة وبلدياتها .

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