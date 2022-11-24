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الخميس، 24-11-2022 06:39 م

ورشة في أشغال الكرك حول إدارة وتقييم الأداء

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الوكيل الإخباري- عقد فرع ديوان الخدمة المدنية في محافظة الكرك، اليوم الخميس، بالتعاون مع مديرية أشغال الكرك، ورشة بعنوان: "إدارة الأداء الوظيفي وتقييمه"، بحضور 12 مشاركًا من موظفي ورؤساء الأقسام في المديرية.

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وتضمنت الورشة، التي قدمتها اختصاصيتا الموارد البشرية في الديوان: فاتن العرود، ونادية القطاونة، التعريف بتعليمات إدارة الأداء الوظيفي وتقييمه، والتعريف بنماذج تقييم الأداء، وكيفية تعبئة نماذج التقييم للموظفين، ودورها بتحقيق الأهداف المؤسسية للدائرة وتحفيز الموظف العام وتشجيعه على تحسين الأداء وتنمية المهارات وتطويرها.


بدورها، أشادت رئيس قسم الموارد البشرية في المديرية، إيمان الصعوب، بالجهد الذي يقوم به الديوان لتقديم الدعم والإسناد لوحدات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية، مؤكدة أهمية الاطلاع على الأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل الموظف العام، التي يوفرها الديوان على موقعه الإلكتروني.


 




 

 


 

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