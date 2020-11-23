ورشة في إربد تناقش تعزيز الصحة النفسية في ظل كورونا

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





نظم مركز شابات لواء الوسطية، اليوم الاثنين، ورشة عبر الاتصال المرئي حول "تعزيز الصحة النفسية في ظل جائحة كورونا، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز.وتحدثت الاخصائية التربوية أنسام مهيدات، حول مفهوم الصحة النفسية ومقوماتها، مستعرضة التغييرات التي طرأت على أنماط الحياة في مختلف دول العالم جراء جائحة كورونا وما تبعها من ضغوطات نفسية بأشكال مختلفة، أهمها القلق والتوتر والشعور بالعزلة جراء الحد من العلاقات والزيارات الاجتماعية وتوقف أنماط العمل عن قرب في عدد من القطاعات وتعليق دوام المدارس والجامعات والانعكاسات الاقتصادية التي طالت معظم الأفراد.وعرضت مهيدات لوسائل التكيف مع تلك المتغيرات من خلال ادراك طبيعة الوضع الصحي وامكانية تعافي المجتمعات من الوباء من خلال الالتزام بالقواعد الصحية، وتلقي الأخبار من مصادر اعلامية موثوقة والابتعاد عن الأفكار السلبية علاوة على الانشغال بأنشطة منزلية وغيرها للحد من التفكير السلبي الذي يقود للضغوط النفسية.