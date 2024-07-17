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الأربعاء، 17-07-2024 11:30 م

ورشة في إربد حول الشفافية في التطبيق

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الوكيل الإخباري - نظم مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، ورشة عمل بعنوان: "الشفافية في التطبيق" بمحافظة إربد، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجامعات الأردنية.

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وقالت المدربة والخبيرة في مجال الإدارة والحاكمية الرشيدة، رنا الخشاشنة، إن التحول للشفافية ليس بالعمل السهل والسريع، وليس مسؤولية القطاع العام، إنما يتطلب أيضا مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، مشيرة إلى أنه مسؤولية مشتركة تبدأ من تطبيق التشريعات والحرص على مبدأ سيادة القانون والمساءلة والمحاسبة وكافة معايير النزاهة الوطنية، ومبادئ الحكم الرشيد في مختلف المؤسسات والقطاعات.


وأضافت الخشاشنة أنه ومن خلال العمل على تحسين الأداء يجب وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والاهتمام بالمواطن، وذلك عن طريق تحسين وتقديم الخدمات له بسهولة ويسر، واستخدام التكنولوجيا وتوظيفها في الخدمات والعمل، مشيرة إلى ضرورة التصنيف الواضح للبيانات، لفرزها وتحديد مستوياتها، بموجب أحكام التشريعات وتطويرها والمرتبطة بحق الحصول على المعلومة والإفصاح عنها.


من جهتها، أشارت نائب المدير الإقليمي لمؤسسة هانس زايدل الألمانية، علا الشريدة، إلى أن مؤسسة هانس زايدل تحرص دائما على تقديم الأفضل وكل ما يحتاجه الموظف بغض النظر عن المؤسسة التي يعمل فيها، لتقديم كافة التدريبات والمعلومات التي تقوم على خدمة الوطن والمواطن والتي ستساعد في تطبيق قواعد الحاكمية الرشيدة.


وتناولت أيضا مجموعة من المحاور أهمها التعريف بمعايير النزاهة الوطنية والحاكمية الرشيدة، والتعريف بالشفافية وعلاقتها بسيادة القانون.

 




 

 


 

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