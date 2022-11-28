ورشة في إربد حول تخطيط إدارة مشاريع الطاقة

الوكيل الاخباري - نظمت الوكالة الألمانية للتعاون الفني، بالتعاون مع شركة مياه اليرموك، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول تخطيط إدارة مشاريع الطاقة لعام 2023.



وهدفت الورشة، التي حضرها رئيس هيئة مديري شركة مياه اليرموك حسين الصعوب، ومديرها العام أحمد بطاينة، وعدد من كوادر الشركة، إلى التعريف بالمشاريع المدعومة من الوكالة الألمانية المتصلة بتطوير أنظمة إدارة الطاقة في مختلف مواقع ومنشآت الشركة، إلى جانب برامج بناء القدرات للعاملين في الشركة.

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