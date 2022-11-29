الثلاثاء 29-11-2022
الوكيل الاخباري

الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف فندقا بمقديشو

تجربة برلمانية رائدة في دار تربية الأحداث بالرصيفة

ورشة في إربد حول مخاطر التنمر الإلكتروني

صندوق المعونة يحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

وزير المياه يشير إلى "اتفاق" مع مستثمر أردني لتطوير منطقة سد الكرامة سياحيا

حسم عودة بنزيما للمشاركة مع فرنسا في كأس العالم

قرار هام من الضمان حول سحب الرصيد الادخاري اعتبارا من يوم غد

إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد

سحابة ضخمة تتجه نحو عمان وتحذير من العواصف الرعدية

وزير الشباب يفتتح معرضا لمنتوجات مركز شابات الدفيانة

الثلاثاء، 29-11-2022 06:28 م

ورشة في إربد حول مخاطر التنمر الإلكتروني

11202228182154446871445


الوكيل الاخباري - نظمت جمعية حماية الأسرة والطفولة، بالتعاون مع قسم الإرشاد التربوي بمديرية تربية الطيبة والوسطية، اليوم الثلاثاء، ورشة توعوية حول مخاطر التنمر الإلكتروني.

وتناولت الورشة، التي حاضر فيها مختصون من الجمعية ضمن مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية، مفهوم التنمر الإلكتروني الذي يعكس استغلال الإنترنت والتقنيات الحديثة المتعلقة به بهدف إيذاء أشخاص آخرين بطريقة متعمدة ومتكررة وعدائية، واغتيال الشخصية، خاصة مع الانتشار الكثيف لوسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة والهواتف المحمولة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الخارجية

الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف فندقا بمقديشو

tttt

تجربة برلمانية رائدة في دار تربية الأحداث بالرصيفة

1120229183347455932747

صندوق المعونة يحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

ddd

وزير المياه يشير إلى "اتفاق" مع مستثمر أردني لتطوير منطقة سد الكرامة سياحيا

11202221144551371514987

قرار هام من الضمان حول سحب الرصيد الادخاري اعتبارا من يوم غد

ssss

إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد

أخبار متعلقة
1120222118836806850834

افتتاح معرض كتاب القراءة للجميع في الرصيفة

1120223232711857315273

ورشة حول التحقق من الأخبار الكاذبة بمركز شابات الوسطية