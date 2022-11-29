ورشة في إربد حول مخاطر التنمر الإلكتروني

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية حماية الأسرة والطفولة، بالتعاون مع قسم الإرشاد التربوي بمديرية تربية الطيبة والوسطية، اليوم الثلاثاء، ورشة توعوية حول مخاطر التنمر الإلكتروني.



وتناولت الورشة، التي حاضر فيها مختصون من الجمعية ضمن مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية، مفهوم التنمر الإلكتروني الذي يعكس استغلال الإنترنت والتقنيات الحديثة المتعلقة به بهدف إيذاء أشخاص آخرين بطريقة متعمدة ومتكررة وعدائية، واغتيال الشخصية، خاصة مع الانتشار الكثيف لوسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المراسلة والهواتف المحمولة.

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