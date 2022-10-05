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الأربعاء، 05-10-2022 02:11 م

ورشة في العقبة عن التشريعات المتعلقة بتطبيقات الباركود العالمية

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الوكيل الإخباري - نظمت شركة هيئة الترقيم الأردنية بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الأربعاء، ورشة تعريفية بهدف تمكين قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والشحن من مواكبة التطورات والتشريعات المتعلقة بتطبيقات الباركود العالمية.

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وأكد نائب رئيس السلطة مفوض الاقتصاد المهندس حمزة الحاج حسن، أهمية الاستثمار ودعم قطاع النقل والشحن في المملكة، وضرورة تطبيق المعايير العالمية في تنظيم الإجراءات بالنسبة للقطاع الصناعي والتجاري والخدمات بشكل عام.


وأشار الحاج حسن إلى أن السلطة تحرص على التشاركية مع جميع القطاعات والجهات الرسمية، والتعاون مع الشركات والمؤسسات بهدف مواكبة التطورات والتشريعات العالمية، ورفع جودة الخدمات في القطاع الفني، وتمكينها من تلبية المتطلبات التشريعية والتجارية في الأسواق المحلية والدولية بما يساهم في رفع كفاءة عملها وتحقيق المنفعة العامة.

 




 

 


 

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